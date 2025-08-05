أعلن اتحاد الكرة نظام وشروط دوري القسم الثاني (ب) موسم 2025-2026، بمشاركة 87 فريقا مقسمة إلى ثلاث مجموعات رئيسية وكل مجموعة مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين (أ - ب).

نظام دوري القسم الثاني ب

ويسمح بتواجد عدد (۱۱) لاعبا + عدد (۹) لاعبين بدلاء وعدد (۱۰) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء لكل فريق بدوري القسم الثاني "ب".



ويحق لكل فريق إجراء عدد (٥) تبديلات في كل مباراة على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمس لكل فريق خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي

اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.



ويرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ من (١) - (٣٥) مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعبين الناشئين المشاركين بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (٣٦)، وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

ويسمح بقيد عدد (ثلاثة لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الثاني في الاسكورشيت، وبالتالي لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد (ثلاثة) لاعبين أجانب في قائمة المباراة).



نظام الصعود والهبوط في دوري القسم الثاني “ب”

تقام مباريات مسابقة الدوري العام القسم الثاني (ب) كالتالي:

تقام المباريات بنظام الدوري الكامل دوري من دورين للمجموعات الثلاثة ذهابا وإيابا.

الصعود:

تقام مباراتين ذهاب وعودة بين أوائل المجموعات الفرعية وسيتم تحديد الملاعب (ذهابا - عودة)

فور الانتهاء من القرعة بينهما على النحو التالي:

يتقابل أول المجموعة الأولى (أ) * أول المجموعة الأولى (ب)

يتقابل أول المجموعة الثانية (أ) - أول المجموعة الثانية (ب)

يتقابل أول المجموعة الثالثة (أ) × أول المجموعة الثالثة (ب)

الصعود ثلاثة فرق إلى الدوري العام القسم الثاني ( أ ) موسم ٢٠٢٧/٢٠٢٦م.

تستمر حالات الانذارات والطرد والايقافات من الدوري العام القسم الثاني ( ب) في المباراتين الفاصلتين.

الهبوط:

يهبط عدد (٢٤) فريق من القسم الثاني الى القسم الثالث كالتالي:

المجموعة الأولى ( أ) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الأولى (ب) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الثانية ( أ ) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الثانية ( ب ) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الثالثة ( أ ) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الثالثة ( ب ) بإجمالي (٤) فرق



الترتيب العام لتحديد المراكز للفرق الصاعدة والهابطة لأندية القسم الثاني (ب) موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥



أ- بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما طبقًا للآتي:

فارق النقاط في المواجهات المباشرة.

في حالة التساوي يُطبق نظام فارق الأهداف في المواجهات المباشرة (له - عليه).

في حالة التساوي يُطبق نظام فارق الأهداف العامة في البطولة (له - عليه).

في حالة التساوي يُطبق نظام الفريق الذي أحرز أهدافا أكثر في البطولة.

في حالة التساوي تقام مباراة فاصلة بين الفريقين على ملعب محايد تحدده إدارة المسابقات في حينه، وفي حالة انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.

ب - في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق الآتي:

يتم عمل جدول بين الفرق المتساوية (مبارياتهم معًا وكأن الدوري بينهم فقط) يطبق فيها بكافة

الشروط السابقة بالبند ( أ).

وفي حال تساوي فريقين بعد تطبيق البنود السابقة، وهناك حاجة لتحديد الترتيب بينهما، تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد تحدده إدارة المسابقات في حينه، وفي حالة انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.

وفي حال تساوي أكثر من فريقين بعد تطبيق البنود السابقة تقام بين الفرق المتساوية دورة فاصلة من دور واحد علي ملاعب تحددها إدارة المسابقات في حينه.

اشتراطات طبية في دوري القسم الثاني ب

يلتزم الفريق المضيف بتوفير سيارة إسعاف يوم المباراة (مجهزة طبيا)، بالإضافة إلى الطاقم العامل عليها وسائق ومسعف، كما يلتزم النادي المضيف بتوفير عدد "٢" نقالة.

في حالة عدم وصول سيارة الإسعاف حتى الموعد المحدد لبدء المباراة وانتهاء المهلة القانونية (عشرون دقيقة) بعد الموعد المحدد.

أ - اعتبار الفريق المضيف مهزوما (صفر / (۲) في حالة عدم تقديم ما يثبت إخطار الإسعاف ب إعادة المباراة في حالة ثبوت إخطار النادي للإسعاف في الموعد المحدد قبل المباراة.

يلتزم كل نادى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع اللاعبين قبل بداية الموسم وتسجيل ملف كامل عن حالة كل لاعب يحتوى على الأشعات والفحوصات الخاصة به.

خامسا:- إخطار الأمن وسيارة الإسعاف مسئولية النادي المضيف.



الاحتجاجات في دوري القسم الثاني ب

تسدد الأندية رسم الاحتجاج طبقًا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم حتى يكون الاحتجاج مقبولًا من حيث الشكل.

وفي حالة الاحتجاج عن بيانات غير صحيحة التزوير أو التدليس تضاعف قيمة رسم الاحتجاج.

يتحمل النادي صاحب الاحتجاج في جميع الأحوال مصاريف بدل سفر وإقامة من يتطلب استدعاءهم لسماع أقوالهم في بحث الاحتجاج سواء لثبوت الاحتجاج أو نفيه.

تقدم الاحتجاجات إدارة المسابقات مرفقًا بها قيمة رسم الاحتجاج طبقًا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم، واذا اختلفت درجة الفريقين المتباريين يحتسب الرسم على درجة الفريق الأعلى في مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من موعد انتهاء المباراة، فإذا صادف في هذه المدة عطلة رسمية تستكمل المدة عقب أيام العطلة الرسمية.

تقدم الاحتجاجات عن البيانات غير الصحيحة التزوير في المستندات أو القيد أو التدليس في البطاقات الخاصة باللاعبين في أي وقت عند اكتشافها دون النظر للمدة الموضحة للفترة السابقة شرط أن تكون في نفس الموسم.

تفصل إدارة المسابقات في الاحتجاج المعروض عليها من حيث قبوله شكلا بعد سداد رسم الاحتجاج واحترام المواعيد وفي الموضوع بما تراه مناسبًا بقرار يكون نهائيًا ونافذًا فور صدور ما لم يصدر خلاف ذلك قرارًا من لجنة الاستئناف التظلمات أو المحكمة الرياضية الدولية).

وتبلغ قيمة رسم الاحتجاج "٢٠% من قيمة رسم اشتراك المسابقة" وتضاعف هذه القيمة في حالة الاحتجاج على البيانات غير صحيحة ( التزوير - التدليس).

لا يحق تقديم احتجاج على القرارات التي يتخذها الحكم داخل أرضية الملعب.

في كل الأحوال في حالة اكتشاف اللجنة لأي حالة من حالات التزوير يتم التعامل معها حتى دون وجود احتجاج.

وفي جميع الأحوال لا يجوز اللجوء إلى القضاء العادي تنفيذًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد المصري لكرة القدم.

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