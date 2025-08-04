بعد حل أزمة مديونيات الزمالك، طلب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة

ارسل النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، طلبا إلي الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة الكشف عن مديونيات الأندية ومعايير الجدولة المعتمدة لتسوية تلك المستحقات، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وأكد مصدر داخل النادي، أن الأهلي شدد على أهمية الشفافية في التعامل مع ملف المديونيات، مطالبا اتحاد الكرة بالإفصاح عن موقف كل ناد من حيث الالتزامات المالية، والية تسوية هذه المستحقات.

وأضاف أن الأهلي يتمسك بتطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف، رافضا أن تمنح التراخيص للأندية التي لم تلتزم بسداد مديونياتها، على حساب الأندية التي أوفت بتعهداتها، مؤكدا أن العدالة تقتضي عدم المساواة بين الملتزم والمتعثر.

وياتي ذلك، بعدما أعلن اتحاد الكرة رسميا، اليوم التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك لتسوية المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، وذلك لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/ 2026.

اتفاق بين اتحاد الكرة والزمالك لتسوية المديونيات المستحقة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك لتسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية، وذلك لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/ 2026.

ويُعد هذا الاتفاق نموذجًا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات التراخيص، وتنفيذا للاتفاقية فقد تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادى الزمالك بما يسمح بقيد اللاعبين الجدد.

وتعد هذه الجهود جزءا من استراتيجية أوسع لمجلس ادارة الاتحاد تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل صناعة كرة القدم المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وحضر توقيع الاتفاقية من الاتحاد طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة ود. مصطفى عزام المدير التنفيذي وحسين عوض المدير المالي وحسين حلمي المستشار القانوني ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص، وجون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار بالنادي.

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