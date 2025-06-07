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أخبار مصر

إنشاء الجامعات الأهلية وقرارات رئاسية مهمة، آخر إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي

السيسي خلال اجتماعات
السيسي خلال اجتماعات مع مدبولي ووزير التعليم العالي
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يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وفقا لأحدث المعايير العالمية كركيزة أساسية نحو تعليم جامعي عصري يواكب متطلبات سوق العمل، من خلال تقديم برامج ومناهج تعليمية متطورة تعتمد على الجانب التكنولوجي والتدريب العملي التطبيقي على غرار المناهج المطبقة في الجامعات العالمية.

ونرصد آخر إنجازات تطوير التعليم الجامعي والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية:

- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية قرار جمهوري رقم 243 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة السويس الأهلية” وقرار رقم 244 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة دمنهور الأهلية” وقرار رقم 245 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة القاهرة الأهلية” وقرار رقم 246 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية وقرار رقم 247 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة سوهاج الأهلية” وقرار رقم 248 لسنة ٢٠٢٥2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة كفر الشيخ الأهلية” وقرار رقم 249 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الوادى الجديد الأهلية”.

 إنشاء الجامعات الأهلية

- أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا أن إنشاء الجامعات الأهلية كانت حلما نتطلع إلى تحقيقه وكان التحدي الأكبر يتمثل في كيفية ترجمة هذا الحلم إلى واقع ملموس وأنه ينبغي أن ننسب الفضل في إنشاء الجامعات الأهلية في وقت قياسي وبأعلى جودة ممكنة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هندسة الفضاء والطيران

- الجامعات الأهلية تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والتخصصات الدراسية الحديثة من أبرزها: الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، هندسة الطاقة المتجددة، هندسة الميكاترونيكس، هندسة الفضاء والطيران، والفنون الرقمية.

- الجامعات الأهلية تعتمد على شراكات استراتيجية متعددة مع كبرى الجامعات العالمية، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية وتقديم تجربة تعليمية فريدة.

الجامعات الأهلية 

- الجامعات الأهلية مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل، باستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة، لتقديم برامج دراسية متميزة، تسهم في استيعاب العدد المتزايد من الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وهو ما حظي بدعم كبير من القيادة السياسية.

- هناك 12 جامعة أهلية جديدة ستبدأ بها الدراسة لأول مرة خلال العام الدراسي المقبل، ليرتفع إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة أهلية.

جامعة القاهرة الأهلية

- الجامعات الأهلية الجديدة، وهي جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

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