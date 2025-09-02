أسعار الذهب في السعودية صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

تنشر فيتو أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 2025.9.2 فى المملكة العربية السعودية وفقا لآخر تحديث وبعد ارتفاع الأسعار العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

421 ريالا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

368 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

316 ريالا للبيع

توقعات أسعار الذهب العالمية

رفع بنك "يو بي إس" السويسري توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 100 دولار عن التوقعات السابقة.

واستند البنك في توقعاته إلى استمرار المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتنامي اتجاه خفض الاعتماد على الدولار، وارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب خاصة من قبل الصناديق المتداولة "ETFs" والبنوك المركزية.

