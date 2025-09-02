الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
نقيب المحامين يترأس اليوم جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

عبد الحليم علام،
عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فيتو

يترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
 

جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد 

ونوهت النقابة إلى أنه لا يتم السماح بالدخول لجلسة حلف اليمين القانونية، إلا للمدرج أسماؤهم في الكشوف الرسمية فقط، وسيتم التحقق من خلال البطاقة الشخصية وإيصال السداد عند الدخول.

الالتزام بالزي الرسمي 

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي: بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، ولا يسمح لأي محام بالدخول إلى قاعة الحلف بعد الساعة التاسعة صباحًا.

 

 

