نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة

أدان عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، واصفًا إياها بأنها نَفَثٌ من رماد الاستعمار، ومحاولة يائسة لإحياء مشروع توسعي أكل عليه الدهر وشرب.

تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان شديد اللهجة، أن هذه الكلمات ليست لغوًا سياسيًا عابرًا، بل إعلان صريح لنوايا عدوانية تستهدف الأرض والهوية والمصير، في تحدٍ فجٍّ للقانون الدولي وخرق سافر لكل المواثيق والأعراف التي أجمعت عليها الإنسانية.

وشدد نقيب المحامين، على أن هذه التصريحات تستوجب من الأمة العربية وقفة عزّ تليق بتاريخها، والتفافًا صلبًا حول القيادات الوطنية التي تحمل أمانة الدفاع عن الأمن القومي، وفي مقدمتها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أثبتت في كل الشدائد أن مصر ستظل سيف العرب وترسهم المنيع.

إدانة عربية بشأن تصريحات ترامب

وأشار إلى أن موجة الإدانات العربية الواسعة لهذه التصريحات ليست إلا شهادة على وعي الشعوب بخطورة ما يخطط له الاحتلال، ودعوة صريحة لتعزيز التنسيق العربي، وتوحيد الصفوف، وإشعال جذوة الوعي الشعبي لفضح هذا المشروع التوسعي أمام العالم، حتى يدرك المجتمع الدولي أن صمتَه جريمة، وأن ردع الاحتلال واجب إنساني قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.

واختتم عبد الحليم علام بيانه قائلًا: "إن مصر، بتاريخها ونضالها ودماء شهدائها، لم ولن تتزحزح عن موقعها كخط الدفاع الأول عن قضايا الأمة، ولن تنحني أمام أوهام المحتل المجرم".

