منتخب مصر المحلي المشارك في كأس العرب يبدأ استعداداته لتونس

انطلق معسكر منتخب مصر المحلي المشارك في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بحضور جميع اللاعبين الذين وقع عليهم اختيار الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان.

وكان التجمع بدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، حيث حرص المهندس خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام، على لقاء اللاعبين والجهاز الفني قبل التوجه إلى مدينة الإسماعيلية لبدء المعسكر.

حلمي طولان يعقد محاضرة مع اللاعبين

وعقب الوصول إلى فندق الإقامة، عقد الكابتن حلمي طولان المدير الفني اجتماعًا مع اللاعبين، أكد خلاله على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستعداد القوي لبطولة كأس العرب.

وشهد المران الأول أجواءً من الحماس والجدية، خاصة بعد انضمام المحترفين محمد النني وأكرم توفيق مع بداية المعسكر

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مباراتان وديتان أمام المنتخب التونسي يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

وأكد طولان ثقته الكبيرة في قدرات المجموعة المختارة من اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج في البطولة، مشددًا على أن باب المنتخب سيظل مفتوحًا أمام جميع العناصر المميزة في الدوري المصري.

