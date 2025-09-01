يونيسف: 660 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم للعام الثالث على التوالي

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، أن النظام التعليمي في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار التام، مع دخول أكثر من 660 ألف طفل عامهم الثالث من دون التحاق بالمدارس.

ووصف الوضع بأنه "كارثة إنسانية ذات تداعيات طويلة المدى على مستقبل الأجيال القادمة".

أزمات متعددة تضرب غزة

وأوضح أبو خلف، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة التعليمية جزء من سلسلة انهيارات طالت البنية التحتية الأساسية في غزة، بما في ذلك القطاع الصحي والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.

جيل بلا تعليم.. ومخاطر مستقبلية

وحذّر المتحدث باسم اليونيسف من أن "حرمان جيل كامل من التعليم" يفتح الباب أمام احتمالات مقلقة، أبرزها اللجوء إلى التشدد والعنف في غياب البدائل، مشددًا على أن فقدان حق التعليم يترك آثارًا اجتماعية ونفسية خطيرة.

جهود أممية محدودة

وأشار أبو خلف إلى أن اليونيسف أنشأت نحو 80 مساحة تعليم مؤقت تستوعب 80 ألف طفل، بهدف إعادة إحياء المهارات التعليمية الأساسية. غير أن استمرار العمليات العسكرية حوّل معظم هذه المساحات إلى مراكز نزوح أو ساحات قتال، ما أدى إلى انتكاسات متكررة في جهود دعم التعليم.

دعوة لتحرك عالمي

واختتم بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بـ النظر بجدية إلى مستقبل أطفال غزة، محذرًا من أن استمرار حرمانهم من التعليم سيقود إلى "دائرة مغلقة من العنف والتهميش".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.