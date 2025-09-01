الإثنين 01 سبتمبر 2025
خارج الحدود

يونيسف: 660 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم للعام الثالث على التوالي

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، أن النظام التعليمي في  قطاع غزة يواجه خطر الانهيار التام، مع دخول أكثر من 660 ألف طفل عامهم الثالث من دون التحاق بالمدارس. 

ووصف الوضع بأنه "كارثة إنسانية ذات تداعيات طويلة المدى على مستقبل الأجيال القادمة".

أزمات متعددة تضرب غزة

وأوضح أبو خلف، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة التعليمية جزء من سلسلة انهيارات طالت البنية التحتية الأساسية في غزة، بما في ذلك القطاع الصحي والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.

جيل بلا تعليم.. ومخاطر مستقبلية

وحذّر المتحدث باسم اليونيسف من أن "حرمان جيل كامل من التعليم" يفتح الباب أمام احتمالات مقلقة، أبرزها اللجوء إلى التشدد والعنف في غياب البدائل، مشددًا على أن فقدان حق التعليم يترك آثارًا اجتماعية ونفسية خطيرة.

جهود أممية محدودة

وأشار أبو خلف إلى أن اليونيسف أنشأت نحو 80 مساحة تعليم مؤقت تستوعب 80 ألف طفل، بهدف إعادة إحياء المهارات التعليمية الأساسية. غير أن استمرار العمليات العسكرية حوّل معظم هذه المساحات إلى مراكز نزوح أو ساحات قتال، ما أدى إلى انتكاسات متكررة في جهود دعم التعليم.

دعوة لتحرك عالمي

واختتم بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بـ النظر بجدية إلى مستقبل أطفال غزة، محذرًا من أن استمرار حرمانهم من التعليم سيقود إلى "دائرة مغلقة من العنف والتهميش".

