عيد الفلاح، محافظ قنا يشهد احتفال الجمعية العامة لمنتجي القصب

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، احتفال الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، بمناسبة عيد الفلاح المصرى، تحت رعاية شركة السكر والصناعات التكاملية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، واللواء هشام الشعيني رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر وعضو مجلس النواب، واللواء خالد خلف عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، والنائب وائل زكريا، والنائب محمد عطاالله عضوا مجلس الشيوخ بالأقصر، والمهندس أبو العباس عبد الفتاح البدرى مدير عام مديرية الزراعة، وأعضاء الجمعية العامة والجمعيات الفرعية لمنتجي قصب السكر بمحافظات الصعيد، وكبار مزارعى قصب السكر على مستوى محافظات الصعيد.



مزارعو قصب السكر

وفي كلمته أعرب محافظ قنا، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه المستمر والدائم للفلاح المصري وخصوصا مزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد، مؤكدا حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لمزارعي قصب السكر، من خلال مواجهة التحديات التي تواجه زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، مشيرًا إلى قرار المحافظة بحظر نقل أى كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا إلى أى محافظات أخرى خلال موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة.

وأضاف "عبدالحليم"، بأن الاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي يعد بمثابة دعم للدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر للحد من فاتورة الاستيراد، لافتا أن المحافظة بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية، ستقوم بإنشاء مزرعة نموذجية ومطورة لزراعة السلالات الجديدة ذات الإنتاجية العالية للفدان والمقاومة للأمراض والآفات، خاصه أن مزارعي محافظة قنا يعتمدون علي محصول قصب السكر 44، فالمحافظة تقوم بزراعة أكبر نسبة من الأراضي المنزرعة بمحصول القصب على مستوى الجمهورية وبها أكبر عدد من مصانع السكر، لذلك يجب الاهتمام بتكثيف دورات الارشاد الزراعي لكل ما هو حديث للمزارعين، والذى يؤدى إلى زيادة الإنتاج من السكر خاصة وأن الدولة تضع دائمًا نصب عينيها وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض زراعة قصب السكر ومعاناة المزارعين ووضع السعر المناسب بما يضمن صالح المزارعين والمصانع على حد سواء.

كما توجه اللواء هشام الشعيني رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، برسالة شكر وتأييد بأسم أعضاء الجمعية، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لجهوده المبذولة ودعم المستمر لمزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد، لافتا أن شركة السكر والصناعات التكاملية، تعمل على تقديم الدعم الكامل للجمعية ومزارعين قصب السكر، وذلك من خلال زيادة سعر طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 2500 جنيه للطن، مقدما شكره وتقديره إلى محافظ قنا، على اهتمامه المستمر للنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، ودعمه للمزارعين وخصوصا مزارعي قصب السكر بالمحافظة.



وأوضح، أن محصول قصب السكر يعد من الزراعات الاستراتيجية، وكان للقيادة السياسية دور هام فى الاهتمام بدعم محصول قصب السكر وزيادة التوعية لدى المزارعين بأهمية زراعة القصب، مما كان له الأثر الكبير فى زيادة المساحات المنزرعة، مضيفا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الغذائية يتطلب جهودًا كبيرة تسير فى محاور عديدة وتلتقى لتحقيق الأمل المنشود فى نشر الوعى وتقويم الأنماط السلوكية والاستهلاكية والاهتمام بمصادر الإنتاج.

عمليات التوريد للمزارعين

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، إن الشركة قامت بإيجاد الحلول العاجلة لعلاج المشكلات التي يعانى منها المزارعين، حيث بادرت الشركة بتقسيم العمل إلى جزئين الجزء الأول ويختص بالصناعة والزراعة أما الجزء الثانى فهو الاهتمام بالصناعات التحويلية لتعظيم العائد منها، لإضافة العديد من المميزات من خلال التعاون المشترك مع الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، حيث قامت الشركة بتقديم الدعم للمزارعين وتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، لافتا أن الشركة تقوم بتسديد ‏مستحقات المزارعين خلال 15 يوما إلكترونيا عبر ماكينات الصرف ‏أو البنوك، لذلك عمليات توريد محصول قصب السكر تسير دون أي ‏معوقات، لافتا أن الشركة قامت بمضاعفة تكلفة نولون النقل بنسبة 100% وستقوم بصرف حافز إضافي لموردي قصب السكر بواقع 50 جنيها للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا و100 للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 40 طنا للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسي.

وفى نهاية الاحتفال سلم اللواء هشام الشعيني رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، درع الجمعية لمحافظ قنا، تقديرا لدعمه المستمر لمزارعي قصب السكر، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها المزارعين، كما قام اللواء هشام الشعيني، بتسليم درع الجمعية لرئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، تقديرا للتعاون المشترك ودعمه المستمر للجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، كما سلم النائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ درع التميز لرئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، تقديرا لجهوده المبذولة فى دعم مزارعى قصب السكر بالمحافظة.