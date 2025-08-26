الثلاثاء 26 أغسطس 2025
منها ضمانات أمريكية، شروط جديدة لـ نتنياهو قبل أي صفقة مع حماس

بنيامين نتنياهو،
بنيامين نتنياهو، فيتو

أكدت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لإيجاد صيغة تفاوضية مقبولة لدى إسرائيل وحركة حماس والوسطاء، في إطار الاتصالات السرية المتعلقة بإطلاق سراح جميع المختطفين.

وذكرت قناة "i24NEWS" العبرية نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير لا يستبعد إمكانية التوصل إلى صفقة متدرجة، لكنه يشترط ضمانات أمريكية بأن إطار المفاوضات سيغطي إطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء الحرب وفق الشروط الإسرائيلية، دون الاكتفاء باتفاق جزئي.

وقال المصدر، إن الطريق نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة لا يزال طويلًا، حيث تصر إسرائيل على نزع سلاح حماس وإنشاء حكومة جديدة لا تعتمد على السلطة الفلسطينية. ويتطلب ذلك إشراك منظمات دولية وقوات متعددة الجنسيات لضمان عدم سيطرة حماس على المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الحرب لن تنتهي إلا بعد إنهاء وجود حماس في القطاع، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يزال بعيدًا عن هذا الهدف.

