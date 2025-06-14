وزير الخارجية البريطاني يجري اتصالا بنتنياهو وعراقجي

ذكرت وسائل إعلام، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإيراني عراقجي.

ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى تهدئة الأوضاع ومنع أي أضرار إضافية بالمدنيين.

الأمن الإيراني يضبط شاحنة لإطلاق الطائرات المسيرة داخل البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عناصر الأمن ضبطت، اليوم السبت، شاحنة تستخدم لإطلاق الطائرات المسيّرة داخل البلاد.

اعتقال 5 أشخاص بتهمة تصوير أماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل

وكان مكتب النائب العام في محافظة يزد الإيرانية، أعلن عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة تصوير أماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل.

في السياق ذاته، صحيفة واشنطن بوست، قالت في تقرير إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بدأت قبل أشهر عمليات تهريب لطائرات مسيّرة وصواريخ إلى داخل إيران، تم من خلالها إنشاء "قاعدة داخلية للطائرات المفخخة"، وهو ما يمثل اختراقا أمنيا غير مسبوق للسيادة الإيرانية.

ومع انطلاق الهجمات فجر الجمعة، تم تفعيل الطائرات المخبأة التي استهدفت مواقع صاروخية بالقرب من العاصمة، في هجوم يُشبه من حيث الأسلوب ضربات أوكرانيا ضد القواعد الروسية الجوية.

تفعيل الطائرات المخبأة في إيران

وأوضحت تقارير إسرائيلية أن عناصر من الموساد زرعوا أسلحة دقيقة قرب بطاريات الدفاع الجوي الإيراني، تم تفعيلها بالتزامن مع بدء القصف، مما ساهم في تحييد تلك الأنظمة.

كما أفادت مصادر استخباراتية بأن الموساد جهز مركبات داخل إيران بأنظمة هجومية متقدمة، تم تركيبها سرًا لاستهداف القدرات الدفاعية الإيرانية من الداخل.

وتستمر الضربات بين إسرائيل وإيران لليوم الثاني، على وقع أضرار كبيرة في البلدين وسط مناشدات عربية ودولية لضبط الوضع.

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