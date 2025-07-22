هاني أبو ريدة يجتمع غدا مع علاء نبيل لإنقاذ إعداد منتخب الشباب

يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا غدا الأربعاء مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بمقر الاتحاد الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وعلمت فيتو من مصادرها داخل اتحاد الكرة، أن الإجتماع بين هاني أبو ريدة وعلاء نبيل، يهدف إلى إنقاذ برنامج إعداد منتخب الشباب تحت 20 سنة، لبطولة كأس العالم، المقرر انطلاق منافساتها في دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

فشل إدارة المنتخبات باتحاد الكرة

وفلشت إدارة المنتخبات في اتحاد الكرة برئاسة علاء عبد العزيز على مدى الأسابيع الماضية في توفير أي مباريات ودية لمنتخب الشباب، ما تسبب في حالة من الاستياء والغضب الشديد داخل الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه، الذي يرغب في خوض مباريات ودية قوية قبل المونديال، لكن اتحاد الكرة لم يوفر له إلا مباراتين أمام منتخب الكويت الأولمبي، علما بأن الأخير غير مشارك في كأس العالم للشباب

مجلس إتحاد الكرة يصدم أسامة نبيه

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، كان قدم لمجلس إدارة اتحاد الكرة، خطته لإعداد منتخب الشباب وتضمنت رغبته في خوض 6 مباريات ودية دولية على الأقل، وتلقى وعودا قوية من مجلس الإدارة بتوفير برنامج إعداد يليق بمكانة الكرة المصرية، إلا أنه إصطدم في الأيام الأخيرة بعدم وجود أي مباريات ودية للفريق بعد مواجهتي الكويت

أسامة نبيه مدرب منتخب الشباب، فيتو

منتخب مصر الثاني يعتذر عن مواجهة سوريا

ومن المقرر، أن يتطرق إجتماع هاني أبو ريدة مع علاء نبيل، لمناقشة برنامج إعداد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب، المقرر إنطلاقها في قطر في الأول كمن ديسمبر المقبل.

وفي الساعات الماضية، إعتذر منتخب مصر الثاني عن مواجهة منتخب سوريا لكرة القدم، في أجندة سبتمبر المقبل، دون الإعلان عن سبب الإعتذار، ويبحث اتحاد الكرة عن بديل للمنتخب السوري لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان

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