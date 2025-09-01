الإثنين 01 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أماندا سيفريد تتألق على السجادة الحمراء لـ The Testament Of Anna Lee في فينيسيا (فيديو)

أماندا سيفريد، فيتو
أماندا سيفريد، فيتو

تألقت النجمة الشابة أماندا سيفريد، خلال تواجدها على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول، لفيلمها The Testament Of Anna Lee، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.

واختارت أماندا، الظهور بفستان كحلي اللون، ذو تصميم بسيط، ويتوسطه عقدة حمراء طويلة.

Image

تفاصيل فيلم The Testament Of Anna Lee

The Testament Of Anna Lee، هو فيلم درامي تاريخي موسيقي، شاركت في كتابته وإخراجه مونا فاستفولد. 

Image

والفيلم من بطولة أماندا سيفريد في دور آن لي، الزعيمة المؤسسة لطائفة الشاكرز الدينية في القرن الثامن عشر، كما يشارك في بطولته أيضًا توماسين ماكنزي، ولويس بولمان، وستايسي مارتن، وتيم بليك نيلسون، وكريستوفر أبوت، وماثيو بيرد.

Image
Image

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

