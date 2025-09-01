نستورد كميات ضخمة ولا نبيع إلا القليل، ترامب يهاجم حجم التبادل التجاري بين بلاده والهند

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجم التبادل التجاري غير المتوازن بين بلاده والهند، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تستورد كميات ضخمة من السلع الهندية، بينما لا تبيع لنيودلهي إلا القليل جدًا، وهو ما يجعل واشنطن بمثابة "أكبر عميل" للهند.

الرسوم الجمركية المرتفعة عائق أمام الشركات الأمريكية

وأوضح ترامب أن السوق الهندية ظلت مغلقة أمام المنتجات الأمريكية لسنوات طويلة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها نيودلهي، واصفًا تلك الرسوم بأنها من بين "الأعلى في العالم"، الأمر الذي أعاق قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة والدخول بقوة إلى السوق الهندية.

الهند تعرض إلغاء الرسوم لكن "متأخرًا"

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحكومة الهندية عرضت مؤخرًا خفض الرسوم الجمركية إلى مستوى الصفر، لكنه شدد على أن هذه الخطوة جاءت متأخرة وكان يجب أن تتم منذ سنوات لتعزيز الشراكة التجارية بشكل عادل.

ويدخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية إضافية على الهند حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، حيث ستصل نسبة الرسوم إلى 50% بعد زيادتها بنسبة 25% بقرار ترامب.



ويتضمن القرار إعفاءات من الرسوم للشحنات الإنسانية والبضائع التي تم إرسالها في وقت سابق وهي في طريقها الآن، وكذلك بعض البضائع التي يتم تبادلها في إطار البرامج المشتركة.

