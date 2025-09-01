الإثنين 01 سبتمبر 2025
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف شارع الجيش بمدينة دسوق

 تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أعمال رصف شارع الجيش بمدينة دسوق، بطول 1.1 كيلومتر في الاتجاهين، وبتكلفة إجمالية بلغت 9.4 ملايين جنيه، شملت تنفيذ الطبقة الأسفلتية النهائية بمناطق: مدخل شارع الجيش – أبراج النيل – مجمع المواقف بالمدينة، في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

 

أكد محافظ كفرالشيخ أن شارع الجيش يُعد أحد أهم المحاور الحيوية بمدينة دسوق، وأن الانتهاء من تطويره يمثل نقلة نوعية في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتيسير الحركة المرورية، مشددًا على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

