محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف شارع الجيش بمدينة دسوق

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أعمال رصف شارع الجيش بمدينة دسوق، بطول 1.1 كيلومتر في الاتجاهين، وبتكلفة إجمالية بلغت 9.4 ملايين جنيه، شملت تنفيذ الطبقة الأسفلتية النهائية بمناطق: مدخل شارع الجيش – أبراج النيل – مجمع المواقف بالمدينة، في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

أكد محافظ كفرالشيخ أن شارع الجيش يُعد أحد أهم المحاور الحيوية بمدينة دسوق، وأن الانتهاء من تطويره يمثل نقلة نوعية في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتيسير الحركة المرورية، مشددًا على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.