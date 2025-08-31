محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف طريق روينة (صور)

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال رصف طريق كفرالشيخ - روينة - محلة موسى بمركز كفر الشيخ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بطول 1.5 كم بمسطح 7.5 آلاف متر مربع، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026.

شدد محافظ كفر الشيخ على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال، والانتهاء منها ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة والالتزام بكافة المواصفات الفنية، واتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المشروعات الجاري تنفيذها تتم متابعتها ميدانيًا بشكل دوري، مع إعداد تقارير فنية توضح الموقف التنفيذي، موجهًا بوضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ، من حيث موعد البدء والانتهاء ونسب الإنجاز.

جاء ذلك بحضور ‏اللواء سامح العزب مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبدالوهاب الفقي مدير عام مديرية الطرق بكفر الشيخ، والمهندس محمد الشيخ مدير مشروع الرصف، والجهاز المعاون وعدد من القيادات التنفيذية.

