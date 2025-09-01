الإثنين 01 سبتمبر 2025
طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

نعمت شفيق، فيتو

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، تعيين المصرية نعمت شفيق، الرئيسة السابقة لجامعة كولومبيا، مستشارة اقتصادية رئيسية له.

 

خبيرة الاقتصاد المصرية نعمت شفيق

وتولت نعمت شفيق العديد من المناصب كان آخرها رئيسة لجامعة كولومبيا، قبل أن تقدم استقالتها لاحقا على خلفية الأحداث والمظاهرات التي شهدتها الجامعة ضد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاءت استقالة نعمت شفيق بعد انتقادات متواصلة لطريقة إدارتها للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل التي هزّت الجامعة لعدة أشهر عقب السابع من أكتوبر.

معلومات عن نعمت شفيق

وتولت شفيق منصب نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الأسواق والمصارف بين أغسطس 2014 وفبراير 2017، قبل أن تترك المنصب في منتصف ولايتها لتتولى رئاسة كلية لندن للاقتصاد.

وفي عام 2023 أصبحت رئيسة لجامعة كولومبيا في نيويورك، لكنها استقالت بعد عام واحد فقط إثر انتقادات من كلا الجانبين لطريقة تعامل الجامعة مع الاحتجاجات الطلابية المتواصلة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل.

وفي وقت سابق من مسيرتها المهنية، كانت شفيق أكبر مسؤولة مدنية في وزارة المساعدات الخارجية البريطانية، ثم شغلت منصب نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث أشرفت على عمل الصندوق في أوروبا والشرق الأوسط خلال أزمة الديون في منطقة اليورو وفترة الربيع العربي.

وجاء في بيان مكتب ستارمر أن هذا المنصب والخبرة الإضافية يدعمان الحكومة للمضي قدمًا وبوتيرة أسرع في دفع النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للجميع.

