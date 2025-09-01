الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الخليج للشباب، منتخب مصر يتأخر بهدف أمام العراق في الشوط الأول

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره منتخب العراق، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها السعودية، ضمن مواجهات الجولة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب

سجل الهدف لمنتخب العراق زين العابدين ياسر في الدقيقة 3 من بداية اللقاء.

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب العراق، ضمن مواجهات الجولة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب.

تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق 

منتخب مصر يخسر أمام عمان

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، خسارة مؤلمة أمام المنتخب العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تقام في ضيافة مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج

مباراة مصر والعراق تنطلق في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر، وتنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية، كما تنقلها القناة الرياضية السعودية على الهواء مباشرة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مجموعة مصر في كأس الخليج

 ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

 

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين

حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للناشئين منتخب العراق تشكيل منتخب الناشئين أمام العراق مدينة أبها السعودية كأس الخليج للشباب

مواد متعلقة

منتخب مصر للناشئين يواجه العراق اليوم في ثاني مواجهاته بكأس الخليج

وليد درويش يجتمع بلاعبي منتخب الناشئين قبل انطلاق مران الفريق بمدينة أبها

منتخب مصر للناشئين 2009 يتعادل مع شباب زد وديًا

منتخب الناشئين يختتم استعداداته قبل التوجه إلى أبها للمشاركة في كأس الخليج

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads