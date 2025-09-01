رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وفد أعمال صيني لبحث التعاون المشترك (صور)

جمال الدين: تمتلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية تجعلها وجهة الاستثمار المفضلة عالميًّا

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد أعمال من مدينة نانجينج بمقاطعة جيانجسو الصينية.

أبرز الحضور من الوفد

برئاسة ليو يوجيان، سكرتير عام مؤسسة نانجينج للصناعة والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود؛ حيث ضم الوفد مجموعة من الشركات الصينية العاملة في قطاعات التجارة الإلكترونية والاستثمار ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

جانب من اللقاء، فيتو

وجاء اللقاء لبحث التعاون المشترك والتعرف على الفرص الاستثمارية بالهيئة سواءً في المناطق الصناعية واللوجستية أو المواني البحرية.

امتلاك العديد من المقومات التنافسية

وفي مستهل اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتصبح الوجهة الاستثمارية المفضلة عالميًّا؛ حيث تتمتع بنفاذية كاملة للأسواق العالمية بـ 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر، واتفاقيات التجارة الدولية، التي تسمح بالوصول لأكثر من ملياري مستهلك عالميًّا.

جانب من اللقاء، فيتو

بالإضافة إلى الربط والتكامل الذي تحققه المشروعات القومية التي قامت بها الدولة في الطرق والأنفاق والسكك الحديدية والقطار السريع، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.

توطين الصناعات المتنوعة

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن الهيئة تستهدف في إطار رؤيتها الاستراتيجية توطين وتعميق الصناعة بـ 21 قطاع مستهدف ما بين صناعي ولوجستي وخدمي.

جانب من اللقاء، فيتو

مؤكدًا أن هذه المزايا والحوافز تؤهل اقتصادية قناة السويس لأن تكون قاعدة تصنيع وخدمات لوجستية إقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الصين ومصر في ظل الدعم المتواصل من القيادة السياسية للبلدين، وما يساهم به ذلك من تعزيز جذب الاستثمارات الصينية سواءً في المناطق الصناعية واللوجستية المجهزة بالمرافق والبنية التحتية عالمية المواصفات أو كذا بالمواني التي تشهد تطويرًا متواصلًا يجعل الهيئة مركزًا لوجستيًّا رائد عالميًّا.

التعرف على الفرص الاستثمارية

من جانبهم أعرب أعضاء وفد أعمال مدينة نانجينج عن سعادتهم بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها في المواني والمناطق الصناعية، والتعرف كذلك على الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، لا سيما في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للهيئة على جانبي قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميًّا، مثمنين ما شهدوه من مشروعات عملاقة بالدولة المصرية سواء في الطرق والمواني والمدن الجديدة، لافتين إلى الشراكة النجاحة بين الهيئة والاستثمارات الصينية التي تبرهن على عمق العلاقات بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن وفد أعمال مدينة نانجينج زار منطقة السخنة المتكاملة؛ وذلك للتعرف على بعض نماذج المشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية في قطاعات متنوعة صناعية ولوجستية وخدمية، كما توجه الوفد لزيارة ميناء السخنة الذي يشهد تطويرًا كبيرًا في المرحلة الراهنة، لاستقبال مختلف أنواع السفن والحمولات، ويعزز حركة التداول بالمواني وفق توجهات الدولة المصرية، وعقب الزيارة أوضح الوفد أن منطقة السخنة تمثل مجتمعًا تنمويًّا متكامل الخدمات والمرافق.





