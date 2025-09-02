موقف طلاب الدبلومات الفنية دفعة 2024 من القبول بالجامعات الحكومية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي قريبا موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025، بنظام 3 و5 سنوات، خاصة بعد انتهت آخر مهلة للتسجيل لاختبارات القدرات أمس الإثنين.

الحد الأدنى لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات والمعاهد، والذي جاء كالتالي:

حصول طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار- زراعي -موسيقي» على مجموع لا يقل عن 70%.



ألا يقل مجموع طلاب دبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتان» عن 75%.



قواعد هامة لقبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2025

وحددت الوزارة مجموعة من القواعد والضوابط الضرورية في قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات 2025، وجاءت كالتالي:

اعتبارًا من دفعة عام 2025 من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026 أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025 هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية عام 2024 يسمح لهم بفرصة أخرى وأخيرة للتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025 للالتحاق بالكليات المعنية في العام الجامعي 2025/2026.

عدم السماح للطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات ( ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية نظام الخمس سنوات دفعة 2024 والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها التجارة - الزراعة - الحقوق -الهندسة بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025/2026، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشحيهم لهذه الكليات سنويا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.



