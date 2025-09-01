الإثنين 01 سبتمبر 2025
سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية للاحتلال بقطاع غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ثاقب في محيط عيادة الصبرة جنوب مدينة غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

ويوم السبت الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية بمحيط جامعة غزة جنوب حي الزيتون، ورصد هبوط مروحيات للإجلاء.

وكانت قد أعلنت  أنها دكت تجمعًا لجنود وآليات العدو في محور التوغل جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وأفادت تقارير إخبارية، يوم السبت الماضي، بمقتل جندي وإصابة 11 بكمائن المقاومة في أحياء الزيتون والصبرة بغزة.

 وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك.

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة وجدوا بصحة جيدة

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة.

