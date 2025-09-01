مصرف عشوائي يهدد أراضي ومواشي 3 آلاف أسرة بميت مرجا سلسيل بالدقهلية (صور)

يعاني أكثر من 3 آلاف أسرة بقرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية من كارثة بيئية وزراعية، نتيجة غرق أراضيهم الزراعية وحظائر المواشي بمياه الري والصرف، بعد تغطية مصرف مرجا 2 بشكل عشوائي وغير مدروس، مما تسبب في انسداد المواسير وارتفاع منسوب المياه، وأدى إلى تدمير المحاصيل وإصابة المواشي بالأمراض.

"فيتو" التقت عددا من المزارعين المتضررين الذين أعربوا عن استيائهم من تجاهل المسئولين للأزمة، التي باتت تهدد مصدر رزق آلاف الأسر.

وكشف محمد أحمد محمد عبد العال (40 سنة)، أحد مزارعي ميت مرجا، أن التغطية العشوائية للمصرف تسببت في غرق أكثر من 5 آلاف فدان من الأراضي الزراعية بالقرى المجاورة مثل العلواية، مبارك، القرمة، الغربازي، وأبو سعدة.

وأكد أن استمرار هذه الكارثة يعرض حياة المواشي للخطر، ويصيبها بالأمراض نتيجة الوقوف في المياه الراكدة لفترات طويلة، قائلًا: "الدولة تتحدث عن استصلاح أراضٍ صحراوية، بينما تترك الأراضي الصالحة للزراعة تُهدر أمام أعين الجميع دون تدخل جاد."

أزمة عمرها 15 عامًا

من جانبه، قال السيد بكر عمر مندور (60 سنة)، فلاح من أبناء القرية: إن المشكلة بدأت منذ أكثر من 15 سنة بعد تغطية المصرف بدون دراسة لطبيعة الأرض، حيث إن "طينة" الصرف لزجة، مما تسبب في انسداد المواسير وارتفاع منسوب المياه بشكل دائم في الأراضي الزراعية.

إنتاجية منخفضة وخسائر متكررة

وأشار عادل جاد علي العوضي (65 سنة)، فلاح من القرية، إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى على مدار السنوات الماضية، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعّال، مشيرًا إلى أن هذا العام هو الأصعب على الإطلاق، حيث لم يتمكن المزارعون من تنويع زراعاتهم، واضطروا لزراعة الأرز والبرسيم فقط بسبب غرق الأرض، وهو ما يقلل من الإنتاجية ويضاعف تكاليف الزراعة.

وأضاف: "لا نستطيع حصد الأرز بسبب المياه التي غمرت الأراضي بالكامل، والمهندسون يطلقون وعودًا لا تُنفذ، ومنها وعود بتسليك وتطهير المواسير بمعدات 'الملاس' لكنها لم تتم حتى الآن."

وفي ختام تصريحاتهم، ناشد المزارعون المتضررون وزير الزراعة، ووزير الري، ومحافظ الدقهلية، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما تبقى من أراضيهم ومحاصيلهم ومواشيهم، مطالبين بإعادة النظر في تغطية المصرف، وإيجاد حل دائم لمشكلة ارتفاع المياه التي تهدد حياتهم ومصدر دخلهم الوحيد.

