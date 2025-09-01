الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب السباحة يمطر شباك السعودية بـ 24 هدفا في البطولة العربية

منتخب مصر للسباحة،
منتخب مصر للسباحة، فيتو

السباحة، حقق منتخب مصر للسباحة فوزا كبيرا على منتخب السعودية، في منافسات البطولة العربية لألعاب الماء للمراحل العمرية المختلفة، المقامة حاليا في المغرب.

وفاز منتخب مصر على السعودية بنتيجة (24-1) ضمن منافسات كرة الماء، ليضمن حصد لقب البطولة بشكل رسمي. 

وأثار فوز منتخب مصر على السعودية بنتيجة (24-1)، دهشة جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة، وسط إشادة بأداء المنتخب الوطني ولاعبيه. 

منتخب السباحة يهيمن على البطولة العربية

 

وهيمن المنتخب المصري للسباحة على منافسات البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية المقامة حاليا في المغرب خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 1 سبتمبر.

ونجح أبطال وبطلات المنتخب في اعتلاء صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، منتخبي المغرب وقطر.

وأكد الفراعنة تفوقهم المعتاد في السباحة بعدما حققوا إنجازا كبيرا بحصد 173 ميدالية متنوعة بواقع 94 ذهبية و53 فضية و26 برونزية. 

كما تمكن السباحون المصريون من فرض سيطرتهم على جميع المراحل السنية للأولاد والبنات، حيث توج المنتخب الوطني بثلاثة كؤوس في فئات 13-14 سنة، 15-16 سنة، و17-18 سنة، ليؤكد مجددا زعامته العربية المطلقة في مختلف الأعمار.

