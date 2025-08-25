اتحاد السباحة يشكر وزير الرياضة لتذليل سفر بعثة ألعاب الماء للمغرب للمشاركة بالبطولة العربية

تقدم الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ما قدمه من تسهيلات للمنتخبات الوطنية لألعاب الماء من أجل المشاركة في البطولة العربية الرابعة بالمغرب خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المقبل.



وبعث الاتحاد المصري للسباحة برسالة شكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإسهاماته في تذليل كل العقبات والصعوبات للمنتخبات القومية لألعاب الماء خلال الفترة الحالية وتسهيل سفرهم إلي المغرب للمشاركة في البطولة العربية الرابعة.



وأكد الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بأن الرياضة المصرية تسير بخطى متميزة بفضل المساهمات والتعاون المثمر بين الاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الذي دائما يعمل لصالح الرياضة والرياضيين من أجل تحقيق البطولات والوقوف على منصات التتويج في المحافل الدولية والقارية.

