الأونروا: 660 ألف طفل في غزة جوعى ويائسون ومصابون بصدمات نفسية

قالت وكالة الأونروا، اليوم الإثنين، إن نحو 660 ألف طفل في غزة جوعى ويائسون ومصابون بصدمات نفسية بدلا من العودة إلى المدارس.

الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة

قالت منظمة اليونيسف اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معابر قطاع غزة والسماح باستمرار المجاعة.

وأضافت اليونيسف: الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة كثيفة جدا والسكان لا يعرفون إلى أين يذهبون.

ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن سقوط 98 شهيـدًا و404 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ 63,557 شهيدًا و160,660 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,426 شهيدًا و48,619 إصابة.

