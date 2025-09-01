الإثنين 01 سبتمبر 2025
إعلام عبري: العثور على جندي إسرائيلي ميتا وترجيحات بانتحاره

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الإثنين، بالعثور على جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي ميتا، فيما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في الحادث وترجح انتحاره.

 

نحو 80 ألف مصاب من جيش الاحتلال الإسرائيلي

 وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن قسم إعادة التأهيل بوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتم علاج حاليا نحو 80 ألف مصاب من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

حالات انتحار بجيش الإحتلال

وأضافت أن 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون اضطرابات نفسية.

كما أوضح قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد مصابي الجيش وتفشي الانتحار تحد كبير.

