الإثنين 01 سبتمبر 2025
جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثانية

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثانية

ترتيب الدوري الإيطالي، تتقاسم 4 فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2025-2026 بعد انتهاء الجولة الثانية وقبل فترة التوقف الدولي.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثانية 

1- يوفنتوس 6 نقاط
2- نابولي 6  نقاط
3- كريمونيسي 6 نقاط
4- روما 6  نقاط
5- أودينيزي 4  نقاط
6- إنتر 3  نقاط
7- لاتسيو 3  نقاط
8- ميلان 3  نقاط
9- كومو 3  نقاط
10- بولونيا 3  نقاط
11- أتالانتا نقطتان
12- فيورنتينا نقطتان
13- كالياري نقطة واحدة
14- بيسا نقطة واحدة
15- جنوى نقطة واحدة
16- بارما نقطة واحدة
17- ليتشي نقطة واحدة
18- فيرونا نقطة واحدة
19- تورينو نقطة واحدة
20- ساسولو بدون نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

