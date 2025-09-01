جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثانية
ترتيب الدوري الإيطالي، تتقاسم 4 فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2025-2026 بعد انتهاء الجولة الثانية وقبل فترة التوقف الدولي.
ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثانية
1- يوفنتوس 6 نقاط
2- نابولي 6 نقاط
3- كريمونيسي 6 نقاط
4- روما 6 نقاط
5- أودينيزي 4 نقاط
6- إنتر 3 نقاط
7- لاتسيو 3 نقاط
8- ميلان 3 نقاط
9- كومو 3 نقاط
10- بولونيا 3 نقاط
11- أتالانتا نقطتان
12- فيورنتينا نقطتان
13- كالياري نقطة واحدة
14- بيسا نقطة واحدة
15- جنوى نقطة واحدة
16- بارما نقطة واحدة
17- ليتشي نقطة واحدة
18- فيرونا نقطة واحدة
19- تورينو نقطة واحدة
20- ساسولو بدون نقاط
