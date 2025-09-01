جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثانية

ترتيب الدوري الإيطالي، تتقاسم 4 فرق صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2025-2026 بعد انتهاء الجولة الثانية وقبل فترة التوقف الدولي.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثانية

1- يوفنتوس 6 نقاط

2- نابولي 6 نقاط

3- كريمونيسي 6 نقاط

4- روما 6 نقاط

5- أودينيزي 4 نقاط

6- إنتر 3 نقاط

7- لاتسيو 3 نقاط

8- ميلان 3 نقاط

9- كومو 3 نقاط

10- بولونيا 3 نقاط

11- أتالانتا نقطتان

12- فيورنتينا نقطتان

13- كالياري نقطة واحدة

14- بيسا نقطة واحدة

15- جنوى نقطة واحدة

16- بارما نقطة واحدة

17- ليتشي نقطة واحدة

18- فيرونا نقطة واحدة

19- تورينو نقطة واحدة

20- ساسولو بدون نقاط



جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.