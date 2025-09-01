التحقيق في مشاجرة بين 11 شخصا بالإسكندرية

تواصل جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة مشاجرة بين 11 شخصا بسبب خلافات بينهم وحدوث إصابات وإتلاف سيارة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل البلاغ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، بين الطرف الأول مكون من 6 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وكان بحوزتهم سلاحان أبيضان، وبين الطرف الثاني 5 أشخاص، من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، أحدهم مصاب بجرح قطعي في الرأس، وآخر مصاب بجرح في الذراع الأيمن، ويقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وكان بحوزتهم ثلاثة أسلحة بيضاء.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات بين الطرفين، تطورت إلى تبادل الاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن وقوع إصابات، بالإضافة إلى تلفيات في سيارة ملاكي تصادف وقوفها في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط جميع المتورطين في الواقعة، والتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.