غدا، جلسة النطق بالحكم في طعن مرشح على المقعد الفردي عن الائتلاف الوطني بقنا

حددت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، جلسة غدا الثلاثاء، للنطق بالحكم في طعن مرشح على المقعد الفردي عن الائتلاف الوطني بانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا.

كانت لجنة فحص أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الابتدائية برئاسة المستشار أحمد رفعت استبعدت أوراق المرشح عبدالله أبوالعلا عن حزب «حماة وطن» ضمن الائتلاف الوطني وذلك لعدم استكمال الاوراق المطلوبة فتقدم بطعن على قرار الاستبعاد من سباق الانتخابات قحددت المحكمة جلسة الاثنين الموافق 14 يوليو للنظر فى الطعن المقدم، قبل أن تقرر تحديد جلسة الغد للنطق بالحكم.

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