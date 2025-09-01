الأزهر يُعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال المدمر ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب شرق البلاد، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والجرحى.

الأزهر يُعزِّي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال المدمِّر

كما يعرب فضيلة الإمام الأكبر عن كامل تضامن الأزهر مع أفغانستان في هذا المصاب الجلل، ويتقدَّم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا برحمته الواسعة، ويُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة 2800 آخرين جراء زلزال أفغانستان

وأعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 800 وإصابة 2800 جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.

وكانت أفادت شبكة "إن بي سي" بمقتل ما لا يقل عن 250 شخصا وإصابة 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي أفغانستان.

وكان زلزالين متتاليين قد ضربا شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية، بلغت قوة الأول منهما 6 درجات على مقياس ريختر.

