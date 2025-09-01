الإثنين 01 سبتمبر 2025
مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة 2800 آخرين جراء زلزال أفغانستان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلنت  الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 800 وإصابة 2800 جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.

وكانت افادت شبكة "إن بي سي" بمقتل ما لا يقل عن 250 شخصا وإصابة 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي أفغانستان.

وكان زلزالين متتاليين قد ضربا شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية، بلغت قوة الأول منهما 6 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الجيولوجيا (GFZ) أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 11:47 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه بالقرب من مدينة جلال آباد في إقليم ننكرهار، على عمق 14 كيلومترًا.

وأكد المتحدث باسم إدارة الصحة الإقليمية، أجمل درويش، أن حصيلة الضحايا في إقليم ننكرهار بلغت 9 قتلى و25 مصابًا. وبعد حوالي 20 دقيقة من الهزة الأولى، ضرب زلزال ثانٍ نفس الإقليم بقوة 4.5 درجات، على عمق 10 كيلومترات.

