خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

يتوجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥، إلى جمهورية سلوفينيا، للمشاركة في فعاليات الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي، الذي يعقد يومي ١ و٢ سبتمبر ٢٠٢٥ بمدينة بليد.

 

عبد العاطي يشارك في فعاليات الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي


ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في جلسة نقاشية تحت عنوان "إحياء القيادة والتعددية في زمن تفتت الصراعات"، حيث تتناول الجلسة سبل تعزيز القيادة العالمية وإعادة بناء النظام متعدد الأطراف في ظل التحديات المتصاعدة والانقسامات الدولية، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الخارجية.


ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش أعمال المنتدى، تشمل كبار المسئولين في جمهورية سلوفينيا، ومسئولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، وعدد من وزراء الخارجية المشاركين.


يذكر أن منتدى بليد الاستراتيجي، الذي تنظمه حكومة جمهورية سلوفينيا سنويا منذ عام ٢٠٠٦، يُعد المنصة الأهم في وسط وشرق أوروبا للحوار حول السياسات الدولية، حيث يشهد العام الجارى مشاركة موسعة بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيسه، بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ شخصية من قادة العالم وصناع القرار وخبراء من أكثر من ٥٠ دولة.

