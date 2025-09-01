الإثنين 01 سبتمبر 2025
خارج الحدود

مقتل وإصابة 34 شخصا في زلزالين متتاليين بأفغانستان

زلزال، فيتو
لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 25 آخرون، جراء زلزالين متتاليين ضربا شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية، بلغت قوة الأول منهما 6 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الجيولوجيا (GFZ) أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 11:47 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه بالقرب من مدينة جلال آباد في إقليم ننكرهار، على عمق 14 كيلومترًا.

وأكد المتحدث باسم إدارة الصحة الإقليمية، أجمل درويش، أن حصيلة الضحايا في إقليم ننكرهار بلغت 9 قتلى و25 مصابًا. وبعد حوالي 20 دقيقة من الهزة الأولى، ضرب زلزال ثانٍ نفس الإقليم بقوة 4.5 درجات، على عمق 10 كيلومترات.

أفغانستان الحدود الباكستانية مقياس ريختر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الجيولوجيا جلال آباد الزلزال

