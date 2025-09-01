التيك توكر أم سجدة أمام المحكمة: "أنا بريئة ومش بقول ألفاظ خادشة"

طالب دفاع التيك توكر أم سجدة، والمتهمة بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسيل أموال من المحكمة الاقتصادية، براءة موكله ودفع ببطلان القبض.

وواجهت المحكمة أم سجدة بالاتهامات المنسوبة إليها وانكرتها جميعا قائلة “محصلش انا بريئة مش بقول الفاظ خادشة في فيديوهاتي”.

وقالت المتهمة: “إن كل ما تمتلكه من أموال عبارة عن 30 ألف جنيه ولا توجد لديها أرصدة في البنوك والمصوغات التي تلبسها ما هي إلا إكسسوارات عادية وليست مشغولات ذهبية”.

وأشارت أم سجدة إلى أنها تعمل في الفيديوهات، وكذلك في الإعلان للملابس، وطالبت بإخلاء سبيلها نظرا لكونها أمًّا لطفلين أعمارهما أقل من 10 سنوات.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "صانعتي محتوى أم مكة وأم سجدة “ قامتا بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي”.

وكان عدد من البلاغات ورد ضد صانعتي محتوى قامتا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية.

