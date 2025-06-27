رفع 147 طن مخلفات منازل وقمامة خلال حملة بصدفا أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمركز صدفا ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

حملات نظافة موسعة استهدفت رفع المخلفات وتسوية الطرق

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة علاء عبد الرحيم رئيس المركز قد واصلت حملات نظافة موسعة استهدفت رفع المخلفات وتسوية الطرق وتحسين المظهر الحضاري العام بالطرق والشوارع والميادين العامة وبالوحدات القروية التابعة للمركز والتي من بينها شوارع (الساحة، السويقة، والجمهورية، والتجارة، وأحمد عرابي، والمقابر، طريق "أسيوط/سوهاج"، ومنطقة الببا، ومنطقة السنترال، ومجمع الكنائس، وطريق ترعة العسقلاني، وطريق نجع حمادي، ومساكن مبارك) فضلًا عن بعض المناطق بنطاق الوحدات المحلية لقرى (أولاد إلياس، ومجريس، وبني فيز، الدوير، البربا)، وطريق داير الناحية، وجسر طراد البربا، وطريق "أولاد إلياس/كوم أبو حجر".

أسفرت الحملة عن رفع نحو 147 طن مخلفات وقمامة تم نقلها إلى مصنع السماد العضوي بأسيوط وذلك بإشراف نواب رئيس المركز، وعبد الحافظ عبد الحميد مدير المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية، وحمدي عشري خلفون، وكل من (علي حنفي جابر، حسن الورداني، عباس أحمد عباس، أشرف أبو الدهب حافظ) بالوحدات القروية، ومشرفي النظافة ومسؤولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك باستخدام ٤ لوادر، و١٣ سيارة قلاب، ومكبس قمامة من معدات الوحدة المحلية للمركز.

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