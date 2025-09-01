الإثنين 01 سبتمبر 2025
افتتاح فرع البنك الأهلي المصري بمدينة المنصورة الجديدة

 أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، افتتاح فرع البنك الأهلي المصري بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور ممثلي البنك الأهلي المصري وجهاز المدينة، مؤكدًا مواصلة دعم الجهاز للمشروعات الخدمية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير مختلف الخدمات للسكان والمستثمرين ورواد المدينة.

جدير بالذكر أنه حضر الافتتاح، كل من: وليد عبدالسلام، رئيس منطقة شرق الدلتا، ووليد زكريا مدير عام المنطقة الفرعية شرق الدلتا ٢، وهشام موسى، مدير عام المنطقة الفرعية شرق الدلتا ١، وأحمد كمال مدير عام فرع المنصورة الجديدة.

وفي سياق متصل، قام المهندس السيد همام، ومسئولو الجهاز بجولة ميدانية تفقدوا خلالها مشروع تنفيذ خزان المياه بسعة 10000م٣ GLs بموقع محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، كما تفقدوا منطقة الڤيلات ( تاون ٤) بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى  لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ بمنطقة الڤيلات.

 

تسليم دفعة من وحدات مشروع "جنة" بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة. 

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم  وحدات العمارة 75، يوم الأحد 31 /8/ 2025، ووحدات العمارة 76، يوم الثلاثاء 2/ 9/ 2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 4 /9/ 2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأحد 7 /9/ 2025، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 9 /9/ 2025، ووحدات العمارة 91، يوم الخميس 11 /9 /2025.

 

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 131، يوم الأحد  14 /9 /2025، ووحدات العمارة 132، يوم الإثنين 15/9/2025، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 16 /9/ 2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 17 /9/ 2025، ووحدات العمارة 88، يوم الخميس 18 /9/ 2025، لافتًا إلى أنه سيتم وحدات العمارة 89، يوم الأحد  21 /9/ 2025، لافتا إلى أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة لإنهاء الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

