رياضة

مانشستر سيتي يحسم صفقة دوناروما، وهذا موعد الكشف الطبي

دوناروما
دوناروما

كشف فابريزيو رومانو خبير الميركاتو أن مانشستر سيتي نجح في حسم صفقة الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "تم الاتفاق بالفعل.. سينتقل جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي".

وأضاف: "أكمل الحارس الإيطالي، انتقاله إلى مانشستر سيتي، قادمًا من باريس سان جيرمان، وسيخضع للفحوصات الطبية هذا المساء".

وأتم رومانو: "تم الاتفاق بين دوناروما ومانشستر سيتي على عقد طويل الأمد قبل أسابيع، وكل شيء حُسم بين الناديين بعد حسم انتقال إيدرسون إلى فنربخشة".

يذكر أن باريس سان جيرمان عرض دوناروما للبيع خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عقب خروجه من حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي.

