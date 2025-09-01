القاهرة: الانتهاء من نقل 12 خط ميكروباص إلى موقف أحمد حلمى الحضارى (صور)

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة في نقل سيارات الميكروباص المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبرى الليمون، وبميدان رمسيس إلى موقف أحمد حلمي، وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء حتى الآن من نقل ١٢خطا بالفعل تخدم إسكندرية، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والمنصورة، وبنى سويف، وطنطا، والمحلة وبورسعيد، وإسماعيلية، إلى الموقف الحضاري بأحمد حلمى الذى يبعد مسافة قصيرة جدا عن المكان غير المنظم التى كان يتواجد به هذه الخطوط.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة الإشغالات من موقف أحمد حلمى بشبرا، وتم إعادة تخطيطه ورفع كفاءته لنقل ما يقارب ١٠٠٠ سيارة ميكروباص إليه ضمن المرحلة الأولى لإخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكافة إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال إعادة الانضباط للمنطقة.

