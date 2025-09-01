عميد طب قصر العيني: جامعة القاهرة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن مستشفيات الأطفال التابعة لجامعة القاهرة يتردد عليها نحو نصف مليون طفل سنويًا يتلقون الخدمات العلاجية بالمجان.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وحدة الرعاية المركزة بالدور الثاني بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بسعة 17 سرير، وبتكلفة إجمالية بلغت 47 مليون جنيه.

وأشاد صلاح بحجم الإنجاز المتحقق من أعمال تطوير مستشفى أبو الريش الياباني وتجهيزها وفق أحدث الأكواد العالمية والتي تمثل معقل تخصص طب الأطفال فى مصر والشرق الأوسط، وتضم كوادر طبية متميزة في كافة التخصصات، وتستقبل كافة الحالات المرضية من الأطفال من جميع الأنحاء من داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن هذه الوحدة تمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للأطفال المرضى، وتعكس التزام جامعة القاهرة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في الرعاية الصحية المقدمة.

تفاصيل تطوير وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أبو الريش

وحدة الرعاية المركزة تم استحداثها وتجديدها بتبرع من الجمعية المصرية لمستشفى أبو الريش الياباني بتكلفة إجمالية 47 مليون جنيها، شملت 27 مليون جنيه للإنشاءات، و20 مليون جنيه لتجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة للتشغيل، تضمنت الأسرّة وأجهزة السيرفو والتنفس الصناعي، وجهاز موجات صوتية على القلب، وجهاز أشعة، وجهاز غسيل كلوي، وأجهزة مراقبة المريض وغيرها من الأجهزة اللازمة لتشغيل الوحدة، لافتًا إلى أن الوحدة سوف تقدم خدماتها سنويًا لمئات الأطفال من ذوي الحالات الحرجة.

كما أن المستشفى يوجد بها رعاية مركزية لما بعد جراحات المخ والأعصاب، ورعاية القسطرة، ورعاية خاصة بحديثي الولادة مزودة بعدد 10 حضانات.

