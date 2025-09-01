والد نزال ضحية مطاردة الواحات: أهالي المتهمين هددونا وعرضوا 100 ألف جنيه للتصالح

وصل ضحيتي مطاردة طريق الواحات منذ قليل لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين، في محكمة أكتوبر بالجيزة.

وعبر والد "نزال" إحدى ضحيتي مطاردة "طريق الواحات" بأكتوبر، عن رفضه التام محاولات الصلح التي يسعى إليها الطلاب المتهمين المتسببين في الحادث، وأكد تمسكه بحقها أمام القضاء.

وقال والد "نزال": “ابنتي تلقت تهديدات من أسر المتهمين، ورغم ذلك لن نتنازل عن الدعوى، كما أنهم عرضوا مبلغ مالي 100 ألف جنيه للتصالح والتنازل عن الدعوى إلا أني رفضت ذلك”.

