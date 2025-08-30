استخدم كارنيهات مزورة، اعترافات عاطل متهم بانتحال صفة طبيب أسنان بأكتوبر

أدلى المتهم بانتحال صفة طبيب أسنان وفتح عيادة ومزاولة المهنة بدون تراخيص في أكتوبر، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.

اعترافات المتهم بانتحال صفة طبيب أسنان

أقر المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي، وانتحال صفة طبيب أسنان بفتح عيادة لمزاولة المهنة مستخدما كارنيه مزور، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم علاجهم.

وأوضح أنه مارس المهنة دون أي سند قانوني، مستغلا ثقة المرضى في صفته المزعومة، وأمرت جهات التحقيق بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.

القبض على المتهم بالجيزة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، لقيامه بانتحال صفة طبيب أسنان والنصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم أسس وجهز عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول، وملحق بها معمل لزراعة وتركيب الأسنان، وبدأ مزاولة نشاط طبي دون الحصول على أي تصريح رسمي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته كارنيه طبي مزور يحمل اسمه وصورته، ولافتات لعيادة طبية وهمية، وأدوات ومعدات وأجهزة وملابس طبية، وأوراق خاصة بمواعيد المرضى، هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته نشاط النصب والاحتيال على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

