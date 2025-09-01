إعلام عبري: إغلاق 17 مدرسة بتل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين من غزة

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، بإغلاق 17 مدرسة بـ تل أبيب وتعليق لافتات كتب عليها: "47 مختطفا ما زالوا بغزة ولن نتعلم التعايش مع هذا".

إغلاق 17 مدرسة بتل أبيب

وعشية انطلاق العام الدراسي الجديد في كيان الاحتلال، صعد طلاب المدارس من احتجاجاتهم للمطالبة بإعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة، حيث أعلنوا عن تعطيل الدراسة اعتبارًا من اليوم الاثنين، وقاموا بإغلاق شارع "أيالون" الرئيسي في تل أبيب.

وأفادت القناة 13 العبرية بأن حركة احتجاجية طلابية أعلنت عزمها على تعطيل بدء العام الدراسي، المقرر انطلاقه اليوم الاثنين، الأول من سبتمبر.

وربط الطلاب عودتهم إلى مقاعد الدراسة بعودة جميع المحتجزين من قطاع غزة، رافعين شعارًا مفاده أن الحياة لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها.



لم تقتصر الاحتجاجات على التهديد بمقاطعة الدراسة، بل انتقلت إلى الفعل الميداني المباشر.

وقام عشرات الطلاب، بإغلاق شارع "أيالون" السريع، وهو شريان مروري حيوي في مدينة تل أبيب، في خطوة تهدف إلى إحداث أكبر تأثير إعلامي وممارسة ضغط مباشر على الرأي العام والحكومة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، رفع المحتجون لافتات تتهم حكومة الاحتلال بـ "التخلي عن أسراها في غزة"، مطالبين بإبرام صفقة فورية لإعادتهم.

ضغط متزايد على حكومة نتنياهو

يضيف هذا التحرك الطلابي بعدًا جديدًا للضغوط الشعبية المتزايدة على حكومة نتنياهو، والتي تواجه انتقادات مستمرة من عائلات المحتجزين.

