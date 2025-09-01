الإثنين 01 سبتمبر 2025
خارج الحدود

غارات إسرائيلية عنيفة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارات عنيفة ومتواصلة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت باستشهاد 78 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

 

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة


وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، أنه من بين شهداء اليوم 18 من طالبي المساعدات.

 

 

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي: إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ. 

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

