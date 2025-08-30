الأحد 31 أغسطس 2025
مسيرات الاحتلال تستهدف خيام النازحين في تل الهوا بمدينة غزة

استهداف خيام النازحين،فيتو
استهداف خيام النازحين،فيتو

استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة  خيام نازحين في تل الهوا بمدينة غزة، مساء اليوم السبت، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 

جاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، عن مقتل ضابط برتبة مقدم، وجندي إسرائيلي جنوب قطاع غزة.

 

إصابة جنديين من لواء جولاني في خان يونس

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، بإصابة جنديين من لواء جولاني بجروح طفيفة في حادث عملياتي بخان يونس في قطاع غزة.


مقتل جندي وإصابة 11 آخرين بكمائن المقاومة في حي الزيتون بغزة

وأكدت تقارير إخبارية، اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة 11 بكمائن المقاومة في أحياء الزيتون والصبرة بغزة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، أنه خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك.

 

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة وجدوا بصحة جيدة

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض جنود الاحتلال لـ تفجير آلية من طراز نمر بعبوة، مما أدى إلى إصابة 7 جنود 3  منهم حالتهم خطرة في قطاع غزة. 

 

وسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة 7 جنود 3 منهم حالتهم خطرة

وقبل ساعات أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحادثة بأنهل أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

وشهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول هانيبال لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

