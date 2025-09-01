ماذا فعلت الجولة الخامسة من الدوري بالكبار؟.. سقوط الأهلي والزمالك.. ريبيرو وطارق مصطفى يفتتحان مسلسل رحيل المدربين.. والمصري البورسعيدي يحكم سيطرته على القمة

الدوري المصري، شهدت الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سقوط الأهلي والزمالك في فخ الخسارة الأولى بالموسم بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، والزمالك أمام وادي دجلة.

كما شهدت الجولة الخامسة من الدوري الممتاز تحقيق غزل المحلة فوزه الأول هذا الموسم بعد التعادل في 4 مباريات بدون أهداف، كما تلقى حرس الحدود الخسارة الأولى بالدوري أمام مودرن سبورت.

وشهدت جولة الدوري المصري 2025-2026 رحيل طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي والإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي.

وانفرد المصري البورسعيدي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن الزمالك ومودرن سبورت، كما واصل المصري سيطرته على رقم الأقوى هجوما برصيد 13 هدفا.

كما قبض المصري البورسعيدي على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري من خلال الجزائري عبد الرحيم دغموم، صاحب الصدارة برصيد 4 أهداف، والوصافة لثنائي المصري عمر الساعي، ومنذر طمين ولكل منهما 3 أهداف.

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا لتتصدر الأكثر تهديفا مقارنة بالجولات الأربعة السابقة.





وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية غزارة تهديفية بإحراز 18 هدفا، فيما تراجعت الجولة الثالثة إلى 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجيت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة



1- المصري 11 نقاط

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجيت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- الحدود 5 نقاط

15- الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتان

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الخامسة



1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

3- صامويل أمادي، سموحة، هدفان

3- بدر موسى، بتروجيت، هدفان

3- أحمد عاطف، زد ، هدفان

3- ناصر ماهر، الزمالك، هدفان

3- صلاح محسن، المصري، هدفان

3- عمرو السولية، سيراميكا كليوباترا، هدفان

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، هدفان

3- شيكو بانزا، الزمالك، هدفان

3- وليد الكرتي، بيراميدز، هدفان

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

