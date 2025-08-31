الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، انفرد المصري البورسعيدي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة 2-1 في ختام الجولة الخامسة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

1- المصري 11 نقاط
2- الزمالك 10 نقاط
3- مودرن سبورت 10 نقاط
4- بتروجيت 9 نقاط
5- بيراميدز 8 نقاط
6- إنبي 8 نقاط
7- غزل المحلة 7 نقاط
8- سموحة 7 نقاط
9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
10- وادي دجلة 7 نقاط
11- زد 6 نقاط
12- الجونة 6 نقاط
13- الأهلي 5 نقاط
14- الحدود 5 نقاط
15- الجيش 5 نقاط
16- البنك الأهلي 4 نقاط
17- الإسماعيلي 4 نقاط
18- الاتحاد 4 نقاط
19- المقاولون العرب نقطتان
20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
21- فاركو نقطة واحدة 
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2025 

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري 


المقاولون  0 -1  سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية 

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود 

سموحة 0-0 بتروجت 

وادي دجلة 2-1 الزمالك 

فاركو - راحة

 

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

 

 

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

