السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

زلزال قوي يهز منطقة هندوكوش في أفغانستان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر هز منطقة هندوكوش في أفغانستان.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا.

أشار  إلى أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، حيث سجلت هزة أرضية أخرى بقوة 4.1 درجات، رُصدت عند خط عرض 36.54 درجة شمالًا وخط طول 68.77 درجة شرقًا وعلى عمق 139 كيلومترًا.

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المركز الاوروبي المتوسطي للزلازل زلزال منطقة هندوكوش في أفغانستان هزة أرضية

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