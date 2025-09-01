لاعبو الزمالك يعتذرون للجماهير بعد الخسارة من وادي دجلة (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" توجه لاعبي الزمالك والجهاز الفني لجماهير النادي في استاد السلام للاعتذار بعد الخسارة أمام وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق وادي دجلة على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد السلام، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1.

أهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة

سجل ناصر ماهر الهدف الأول لـ الزمالك في شباك وادي دجلة في الدقيقة 11، ثم أدرك وادي دجلة التعادل عن طريق أحمد فاروق بالدقيقة 60، ثم سجل محمود دياسطي هدف تقدم وادي دجلة في مرمى الزمالك بالدقيقة 67.

جدير بالذكر أن محمود حمدي الونش تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 72، وتلقى إبراهيم البهنسي لاعب دجلة بطاقة حمراء أيضا في الدقيقة 84.

تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان بيزيرا.

ويشارك سيف جعفر أساسيا في وسط الملعب نظرا لغياب نبيل عماد دونجا للإيقاف ومحمد شحاتة للإصابة.

ويحل على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي وآدم كايد وناصر منسي.

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كنو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، محمد عبد العاطي، أحمد فاروق.

خط الهجوم: محمود دياسطي، ويوسف ويا.

الزمالك يفقد صدارة الدوري لصالح المصري

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر المصري المسابقة برصيد 11 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.