الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فون دير لاين: بلغاريا قدمت في بداية الصراع ثلث الأسلحة لكييف

رئيسة المفوضية الأوروبية،
رئيسة المفوضية الأوروبية، فيتو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في المصنع البلغاري العسكري الميكانيكي في مدينة سوبوت أن بلغاريا قدمت ثلث الأسلحة لكييف في بداية الصراع.

فون دير لاين: بلغاريا قدمت في بداية الصراع  ثلث الأسلحة لكييف

وقالت فون دير لاين: "أريد أن أشكر بلغاريا في بداية الصراع، كانت تزود أوكرانيا بثلث الأسلحة التي استخدمتها".

ورحبت بخطط بلغاريا "لزيادة إنتاج البارود وقذائف عيارات الناتو"، التي سيتم تخصيص "جزء كبير منها لأوكرانيا".

txt

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش مع سفير بلغاريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن هذا سيسمح بخلق ألف فرصة عمل جديدة في سوبوت (أكبر مصنع لإنتاج الذخائر في بلغاريا)، مضيفة أنه بحلول نهاية العام، سيصل إنتاج القذائف في الاتحاد الأوروبي إلى مليوني قطعة وسيستمر في النمو.

وتزور فون دير لاين بلغاريا في إطار جولة لها في ما يسمى "الدول الأمامية"، التي تشمل دول البلطيق وفنلندا وبولندا ورومانيا وبلغاريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلغاريا أوكرانيا الناتو

مواد متعلقة

الكرملين: الأوروبيون بعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش مع سفير بلغاريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك

الأكثر قراءة

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

العمل الليلي وإجازة الوضع، جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في منام المتزوجة وعلاقته بقرب حدوث حمل

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads