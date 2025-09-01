الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين.  

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26%  عند مستوى 35240 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24%  عند مستوى 43309 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32%  عند مستوى 15847 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46%  عند مستوى 3852 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة  

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58%  عند مستوى 10801 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49%  عند مستوى 14333 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09%  عند مستوى 3528 نقطة. 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات  الأحد أول جلسات الأسبوع. 

وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.   

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 43208 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 15796 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة  

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14263 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.  

